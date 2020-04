Drake publicou recentemente as primeiras fotos do filho, Adonis, e mais do que a legenda incrivelmente bonita que ele escreveu, as pessoas ficaram impressionadas com a aparência de Adonis - mais especificamente com os brilhantes olhos azuis e os seus cabelos loiros encaracolados.

Porém, tanto Drake como mãe do menino, Sophie Brussaux, têm olhos castanhos, o que parece ter deixado os fãs algo confusos.

Pais de olhos castanhos podem ter filhos de olhos azuis? Veja a galeria para saber a resposta a esta pergunta.

