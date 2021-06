Inês Herédia confidenciou aos seguidores que houve uma cena da novela 'Festa é Festa' que a deixou desfeita em gargalhadas e a levou inclusive a ter de repetir o take várias vezes por não conseguir conter o riso durante as gravações.

Trata-se de uma cena com Marta Andrino em que ambas aparecem no café da aldeia da Bela Vida. No final do take aparece também um figurante com um pato - o momento que mais divertiu Inês Herédia.

"Esta cena deve aparecer nos bloopers em breve. Tivemos de fazer 3 takes no fim até eu não me rir quando aparecia o pato", contou a atriz.

Publicação de Inês Herédia

