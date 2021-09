A fundação real do príncipe William e de Kate Middleton está disposta a fazer mudanças em nome de uma maior diversidade.

Num relatório de 2020 que foi revelado recentemente é estabelecido que "embora os objetivos ainda não tenham sido estabelecidos", os duques de Cambridge pretendem que haja um "foco particular" no tema da inclusão.

"A Royal Foundation continua comprometida com a igualdade e diversidade e em assegurar um ambiente positivo, seguro e respeitoso que promova o bem-estar e dignidade dos seus empregados, candidatos, parceiros, fornecedores e aqueles cujos interesses estão representados", lê-se.

Recorde-se que o tema do racismo afetou particularmente a família real este ano, depois de Harry e Meghan terem partilhado um episódio relativamente ao seu filho mais velho, quando ainda faziam parte do núcleo senior da realeza. Na altura e à conversa com Oprah Winfrey, o casal contou que um dos membros da família questionou o quão escura seria a pele de Archie, de dois anos, antes deste nascer.

