Em casa de Michael Bublé foi dia de festa, esta quarta-feira, 9 de setembro. O cantor completou 45 anos, data que a mulher, Luisana Lopilato, fez questão de assinalar no Instagram.

"Meu amor, em ti encontrei tudo o que define o verdadeiro amor, aquele que além de ser paciente e gentil como diz no livro de 1 Corintios... "tudo sofre, tudo acredita, tudo espera, tudo apoia..." Porque... "o nosso amor nunca deixará de ser"... és o homem e pai mais incrível do mundo e tudo o que quero para a tua vida não é nada comparado com o imenso amor que a nossa família já tem. És o meu parceiro, o meu complemento ideal, a minha força e o meu único e perfeito amor. Amamos-te!!! Que Deus continue a abençoar todos os teus dias", escreveu.

Recorde-se que o casal deu o nó em 2011 e tem três filhos em comum, Noé, de sete anos, Elias, de quatro, e a Vida, de dois.

Leia Também: Marisa Cruz assinala aniversário do filho: "15 anos de ti, meu amor"