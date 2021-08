Pedro Crispim vai estar à frente do novo programa da SIC Caras juntamente com Inês Mocho. Uma novidade que foi anunciada esta sexta-feira, 20 de agosto, no 'Casa Feliz'.

E depois de ambos terem recorrido ao Instagram para reagirem à novidade, foram muito acarinhados.

Ana Arrebentinha, grande amiga de Pedro Crispim, não resistiu em manifestar-se publicamente. Além de ter comentado uma publicação do estilista, a comediante fez questão de lhe dedicar uma carinhosa mensagem na sua página de Instagram.

"Constrói asas e... voa! O vento é favorável para os que perseguem os seus sonhos. Vilmar Becker Voa, meu Pedro Crispim. Tu mereces voar, voa porque tu és dos bons, voa porque tu mereces, voa, meu Pedro! Voa! Não és de sempre mas és para sempre", disse.

Leia Também: Pedro Crispim na SIC. Vai estar à frente de um programa com Inês Mocho