Depois de ter sido anunciado no 'Casa Feliz' o novo programa da SIC Caras, que vai ser apresentado por Pedro Crispim e Inês Mocho, o antigo comentador dos reality shows da TVI reagiu à mudança nas redes sociais.

"Voltar onde já fui feliz! Brevemente…", começou por escrever na sua página de Instagram.

"A Inês Mocho ainda está em casting (ela é que não sabe)", acrescentou, na brincadeira.

Após a publicação, o estilista foi muito acarinhado por fãs, colegas e amigos.

"Meu Pedro, voa! Voa! Tu mereces tudo, és dos bons. Vou estar sempre aqui a aplaudir o teu sucesso. Feliz! Feliz! Ai, amo-te porra", comentou Ana Arrebentinha. Veja abaixo todas as reações:

Por sua vez, Inês Mocho também já reagiu na mesma rede social. "Esta é a nova dupla que vão poder encontrar no vosso ecrã. Vamos ter o nosso programa na SIC Caras. As novidades não param por aqui… Mas para já é o que vos posso contar. Estou de coração cheio por agora fazer parte desta família SIC, pela qual sempre tive muito carinho! Estou tão mas tão feliz!!! E grata! Isto estava no meu quadro de visualização já há uns bons anos", disse.

Leia Também: Pedro Crispim na SIC. Vai estar à frente de um programa com Inês Mocho