A cantora Bárbara Tinoco é a nova aposta para a próxima edição do 'The Voice Kids', da RTP1. A cantora vai ser jurada no programa que vai voltar a estar no ar "muito em breve".

Uma novidade que foi anunciada na página oficial de Facebook do 'The Voice Portugal'.

"A Bárbara Tinoco é a nova mentora do 'The Voice Kids'! Irá juntar-se ao Carlão, à Carolina Deslandes e ao Fernando Daniel muito em breve, na próxima edição do programa", pode ler-se na publicação.

Assim sendo, a cantora vai ocupar o lugar de Marisa Liz.

No Instagram, a cantora já reagiu à novidade. "Se sinto que existe a possibilidade de ser confundida com um concorrente? Sinto", escreveu.

Leia Também: Final do 'The Voice Portugal' adiada. Finalistas têm Covid-19