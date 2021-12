Tonie Walsh, jornalista, DJ e ativista irlandês, atualmente com 60 anos, descobriu em 2005 que era seropositivo. Na altura, o seu mundo desabou. "O vírus da imunodeficiência humana [VIH] é uma coisa feia", afirmaria, numa entrevista, 12 anos depois. Nas décadas de 1980 e 1990, receber aquela notícia era um passaporte carimbado para a morte. "Todos os que viveram esse tempo lembrar-se-ão da histeria. Perdi muitos amigos e amantes", confidencia Tonie Walsh.

Hoje, a realidade é outra. Ao contrário do que acontecia no final do século XX, a sida, causada pelo VIH, é, hoje, uma doença crónica. Apesar de ter sido fatal para celebridades como Freddie Mercury, Rock Hudson, Lauro Corona e António Variações, já não assusta figuras públicas como Magic Johnson, Charlie Sheen, Holly Johnson, Conchita Wurst, Billy Porter e Josh Robbins, blogger, escritor, agente e marketeer, que tinha 29 anos quando foi diagnosticado com VIH.