É dia de festa para Sara Barradas. A atriz completa esta sexta-feira, dia 27 de novembro, 30 anos de vida.

Sara faz parte do imaginário dos espetadores desde muito nova. Com apenas 11 anos estreou-se na novela 'Amanhecer' e deste então nunca mais parou.

Soma sucessos em grandes produções de televisão, no teatro e até no cinema.

Em novembro de 2011, precisamente no dia do seu aniversário, Sara Barradas casou-se com José Raposo. O casal celebra hoje nove anos de casamento e já com uma filha em comum: a pequena Lua, de um ano.

