Depois de ter sido ilibada das acusações de burla e roubo por parte do ex-marido, Maria Leal volta a apostar na sua carreira musical com o lançamento de uma nova música.

"3, 2, 1 ... Ordem para voar", é o nome do tema, com o qual a artista popular volta a apostar no público infantil.

Esta é a segunda canção que Maria Leal faz dedicada especialmente a crianças. 'Tá Demais' foi o seu primeiro do género.

Importa realçar que, em menos de 24 horas, a interprete de 'Dialetos de Ternura' conseguiu mais de 44 mil visualizações no vídeo oficial deste novo tema.

