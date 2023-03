Jorge Dias, marido de Jandira Dias, uma das concorrentes mais polémicas do reality show da TVI 'O Triângulo', esteve hoje à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz.

O convidado contou pormenores da sua história de amor com a concorrente, revelando que os dois se conheceram em Angola, para onde foi trabalhar em 2013.

"Houve um dia em que estava a organizar um concurso de moda e ela apareceu no casting", recorda Jorge notando que, naquele momento, interessou-se de imediato pela modelo.

Já da parte da Jandira o interesse foi crescendo aos poucos, até que esta decidiu tomar uma atitude: "Houve uma vez que ela me fez uma espera no final dos ensaios e foi aí que as coisas começaram a funcionar", conta Jorge.

26 anos mais velho que a companheira, Jorge garantiu que a diferença de idades nunca foi um problema para o casal, mas que para as pessoas de fora era um problema, sobretudo em Portugal.

"Em Angola as pessoas aceitavam mais. A família dela aceitou-nos muito bem, muito bem mesmo", garantiu, notando que à época Jandira tinha terminado oficialmente um relacionamento anterior marcado por "traições". Por seu turno, Jorge também tinha concluído o seu processo de divórcio.

