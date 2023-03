Jandira Dias conseguiu com a sua personalidade forte prender todas as atenções e destacar-se entre os 20 participantes que entraram no último domingo na casa do programa 'O Triângulo'.

Dentro da casa, a influencer angolana, de apenas 26 anos, não negou discussões e deixou muito pouco por dizer.

Fora do reality show, à sua personalidade forte junta-se uma imagem impactante que já a levou longe em concursos de beleza e que agora dá que falar nas redes sociais.

Sabia que Jandira Dias é versátil e camaleónica nos seus visuais? Espreite a galeria e veja os vários penteados que a angolana adotou nos últimos tempos.