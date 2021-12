Leonardo DiCaprio, atualmente um dos maiores nomes do cinema mundial, tinha apenas cinco anos quando apareceu pela primeira vez no pequeno ecrã em "Romper room". Na adolescência, participou em vários anúncios publicitários e integrou o elenco de filmes educacionais. Em 1990, foi por diversas vezes escolhido para produções televisivas e, em 1991, há precisamente 30 anos, teve o seu primeiro papel no cinema, num filme de terror de baixo orçamento.

A persistência e o talento valeram-lhe uma carreira de êxito mas muitas outras crianças, com percursos semelhantes, ficaram-se pelo caminho. Algumas das que singraram têm, nos dias de hoje, menos mediatismo do que os que brilham no grande ecrã mas alguns dos pequenos atores que iniciaram a carreira na televisão conseguiram ganhar grande protagonismo depois de personagens de sucesso. Ainda se lembra de Miley Cyrus como Hannah Montana?