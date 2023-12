Além de ter contado várias curiosidades sobre o seu Natal, Débora Monteiro também partilhou uma reflexão sobre estes últimos 12 meses em conversa com o Fama ao Minuto num evento promovido pela Auchan.

"Foi bastante positivo. Com o que está a acontecer no mundo, não me posso queixar. Tenho saúde, a minha família tem saúde, tenho trabalho, tenho um teto. O caos que está a acontecer que nos sirva de exemplo e que demos valor às pequenas coisas. Estamos sempre preocupados com mais, queremos mais", começou por dizer.

"Sou sincera, na altura da pandemia toda a gente disse 'vamos bater palmas e vamos ser amigos, vamos todos unir-nos'. Mas a empatia foi toda com o caraças. As pessoas estão todas focadas com o próprio umbigo e deixa-me um bocadinho triste, e não é isso que quero passar às minhas filhas", destacou de seguida.

De recordar que Débora Monteiro é mãe de duas meninas, as gémeas Alba e Júlia, de três anos, fruto da relação com Miguel Mouzinho, de quem está noiva.

Leia Também: "Somos a companhia de milhares e no início não percebia isso"