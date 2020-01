Lady Gaga está determinada em realizar, em breve, o grande sonho da sua vida e ter um filho. Uma vez que a cantora se encontra solteira, depois de um ano bastante atribulado no que toca a amores, pondera recorrer a outros métodos para ser mãe.

Segundo o Radar Online, fontes próximas de Gaga revelaram que a artista tem em mente adotar uma criança ou recorrer a uma barriga de aluguer.

Esta decisão surge depois de ficar de coração partido com o fim do relacionamento com Dan Horton, em outubro. Término que veio na sequência de várias polémicas.

Em 2019, a cantora desfez o noivado com Christian Carino e foi ainda apontada como a 'culpada' pelo fim da união de Bradley Cooper e Irina Shayk.

Depois de protagonizar o filme 'Assim Nasce Uma Estrela' juntamente com Cooper, a dupla ficou no centro das atenções pelo alegado romance, que nunca chegou a ser confirmado.

Leia Também: Lady Gaga deixa fãs intrigados com estranha confissão