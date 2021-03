Com uma longa carreira enquanto humorista e apresentador, Herman José gosta de partilhar com os seus seguidores do Instagram momentos mais divertidos que marcaram os projetos onde esteve inserido. A publicação que fez esta sexta-feira, dia 12, é um dos exemplos.

Herman partilhou o vídeo do momento em que mostra o rabiosque ao público que se encontrava a assistir ao concurso 'Com a Verdade M´Enganas', na RTP.

"À luz dos critérios de hoje estaria a 'esmagar a sensibilidade feminina com as minhas nalgas machistas, orgulhosas e opadas'", afirmou Herman na legenda da publicação.

Ora veja.

