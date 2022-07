Os seguidores de Herman José na rede social Instagram ficaram 'derretidos' ao ver uma fotografia do humorista em bebé.

O artista publicou uma imagem que lhe foi tirada em 1955, quando ainda era uma criança.

Na imagem pode ver-se o mesmo sorriso com que ainda hoje se apresenta e um cabelo claro arrebitado.

Para som de fundo, Herman optou pela música 'Oh My Love, My Darling', de Roy Orbison.

© Instagram/Herman José

