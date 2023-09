Tânia Ribas de Oliveira mostrou-se grata pela oportunidade que tem de todos os dias aparecer no 'pequeno ecrã', caminhada que começou há mais de uma década, como a própria o relembrou através de uma publicação na sua página de Instagram.

"Toda contentinha, antes do programa, porque tenho a sorte de fazer da minha vida profissional a concretização diária do meu sonho de adolescente. Trabalhar em comunicação, conversar com muitas pessoas, de áreas e de realidades completamente diferentes, todos os dias, em direto, ininterruptamente há já 16 anos. ( o 'Portugal no Coração' estreou no dia 17/9/2007!)", começa por escrever.

"16 anos. Desde 2007 que faço daytime na RTP. Estamos em 2023 e aprendo coisas novas todos os dias. Na cozinha, da vida diária, em assuntos de ciência, mais qualquer coisa de medicina, outro tanto de assuntos jurídicos, uns pózinhos de natureza e agricultura, poupança, conheço famílias, amores e desamores, histórias de amor e de esperança. Abraço, choro, rio, ouço. Ouço muito, principalmente", continua.

"Há dias melhores do que outros, programas mais ou menos intensos, mas ao cabo de 16 anos só posso agradecer. Caramba, que privilégio, este, de ser assim feliz todos os dias! Obrigada", termina.

Note-se que Tânia Ribas é apresentadora do 'A Nossa Tarde', programa transmitido no primeiro canal.

