Formaram casal na série 'Morangos com Açúcar' e a sua amizade permaneceu para sempre. Falamos de Diana Nicolau e Luís Simões, atores que se reencontraram na gala do 31.º aniversário da TVI, que aconteceu no passado domingo.

A atriz partilhou na sua página de Instagram uma montagem do 'antes' e do 'depois', lembrando o tempo em que integraram a série juvenil da TVI.

"O meu preferido. Eterno bichinho", escreveu na legenda da partilha.

Ora veja:



© Instagram - Diana Nicolau

