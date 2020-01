Ana Guiomar começou a sua carreira no mundo da representação ainda adolescente na série juvenil 'Morangos com Açúcar'. Terminada esta experiência a atriz rumou à SIC, onde passou os últimos anos.

De regresso à TVI desde outubro de 2019, Ana prepara-se agora para voltar a fazer parte de um projeto de ficção na estação de Queluz de Baixo.

O início de um novo caminho que a fez recuar ao passado. 15 anos depois de se ter estreado em televisão, a atriz voltou ao estúdio onde tudo começou.

"Hoje passado 15 anos regressei a este sítio, arranco o primeiro dia de um novo projecto ao lado do estúdio onde tudo começou. Em Maio de 2004 foi aqui que recebi a minha primeira folha de serviço, o meu primeiro ensaio, estava a nascer a primeira série de verão dos 'Morangos com Açúcar' e o meu futuro. Não sabia", lembrou, sem esconder a emoção que viveu no momento.

"Querido e velhinho estúdio, mereces este post, mereces todas estas memórias boas. Vivi aqui tanta, tanta coisa (sempre com o ritmo de um coração adolescente), hoje quando cheguei as borboletas na barriga voltaram a levantar voo. Tantas conversas ao sol sentada nestes muros, tanta necessidade de afirmação, tanta lágrima, tanto sorriso, tanta aprendizagem. A adolescência toda aqui", completou.

Leia Também: Ana Guiomar está loira! Atriz exibe novo look durante as férias