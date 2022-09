Este domingo assinalou-se o 21.º aniversário do 11 de setembro. Um dia marcante que foi destacado no Instagram por António Sala.

Junto de uma fotografia do ataque às Torres Gémeas, o apresentador escreveu: "11 de setembro de 2001. Um dia para nunca ser esquecido e nunca mais ser repetido".

Mas não foi o único a assinalar a data no Instagram. Entre as publicações que foram feitas nas redes sociais, destaca-se também a mensagem de Noémia Costa, que se encontra neste momento no Brasil a gravar uma novela.

"11 de setembro de 2001… Faz 21 anos de um dos maiores atentados a nível mundial. A falta de respeito pela vida humana por estúpidos ideais, religiões, poder e afins. Nunca vamos esquecer aqueles que morreram nas mãos de extremistas", disse.