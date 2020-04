Fã de cores vivas e com uma agenda muito preenchida, nem a rainha Isabel II parece ter medo de repetir as indumentárias nos compromissos reais e eventos em que marca presença. No dia do seu 94º aniversário recorde alguns dos looks repetidos de Sua Majestade ao longo do seu reinado.

