Zendaya ficou novamente em destaque em mais um evento relacionado com o filme 'Homem Aranha: Sem Volta a Casa'. Depois de Londres, a atriz, de 25 anos, voltou a dar nas vistas, desta vez em Los Angeles.

Na segunda-feira, Zendaya deslumbrou com um look inspirado precisamente no 'Homem Aranha', e exibiu o mesmo na passadeira vermelha da première de 'Homem-Aranha: Sem Volta a Casa'.

Para o evento, escolheu um vestido nude, comprido, decotado e cheio de teias de aranha bordadas com lantejoulas pretas.

Zendaya estava na companhia de Tom Holland. Veja algumas imagens deste momento na galeria.

