Tânia Ribas de Oliveira está infetada com a Covid-19, motivo pelo qual se encontra ausente do seu programa das tardes da RTP1 - 'A Nossa Tarde'. Vanessa Oliveira foi o nome escolhido para a substituir... e a verdade é que a apresentadora voltou a sair-se muito bem neste papel.

No que toca aos looks, Vanessa arrasou com as suas escolhas simples e elegantes.

Veja as imagens na galeria e analise os três looks que marcaram a semana, mais curta do que o habitual devido ao Ano Novo, de Vanessa Oliveira ao comando do 'A Nossa Tarde'.

Leia Também: Com Covid-19, Tânia Ribas de Oliveira revela: "Chorei muito durante dias"