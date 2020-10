Usher está esta quarta-feira, 14 de outubro, de parabéns pelas 42 primaveras. O cantor e bailarino começou a carreira nos anos 90, com o álbum 'My Way' e desde então que nunca mais parou de somar sucessos.

A par da carreira musical, desenvolveu um gosto pela moda que é notório em palco e nas passadeiras vermelhas, onde já exibiu os figurinos mais arrojados.

Neste dia especial, passamos em revista alguns looks de Usher que mostram a evolução do seu estilo. Confira na galeria.

