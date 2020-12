Já dentro do espírito natalício, Rita Pereira não deixou de partilhar com os seus seguidores do Instagram um dos últimos looks que usou em televisão e do qual se revelou orgulhosa.

Trata-se de um vestido vermelho, já a pensar nesta época, conjugado com um top de pérolas, que conferiu um toque diferente à indumentária.

"Aquela altura do ano em que um vestidinho vermelho e umas pérolas caem sempre bem", notou na legenda da publicação onde partilhou diversas imagens.

