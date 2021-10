Helena Coelho como apresentadora do diário do 'Big Brother' foi uma das novidades da mais recente edição do reality show da TVI, que foi para o ar há um mês.

Depois de se estrear em televisão com o 'VivaVida', ao lado de Ruben Rua, é na companhia de Mafalda de Castro que diariamente entra na casa dos portugueses. E, claro, os seus looks não passam despercebidos.

Na galeria vai poder recordar os alguns dos modelitos que fizeram Helena Coelho brilhar no pequeno ecrã ao longo do último mês.

