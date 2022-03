Esta quarta-feira, 23 de março, a TVI preparou uma emissão especial que assinalou o início da primavera.

O programa começou pelas 10 horas, no horário do 'Dois às 10', e a Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz juntaram-se Ruben Rua e Maria Cerqueira Gomes. À tarde a festa continuou com Marisa Cruz a substituir Maria Botelho Moniz.

E que looks, cheios de cores e padrões, escolheram os apresentadores já a pensar nos dias de sol? Espreite na galeria.

