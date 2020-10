Arrancou mais uma semana e as apresentadoras das tardes da RTP, SIC e TVI já estão no ar com os respectivos programas. Como vem por hábito, também nas redes sociais deram o ar de sua graça ao partilharem nos looks desta segunda-feira, dia 12.

Tânia Ribas de Oliveira, Júlia Pinheiro e Fátima Lopes foram muito elogiadas pelas suas escolhas - que revelam os gostos distintos entre si.

Confira os visuais na galeria e diga-nos qual o seu favorito para este início de semana.

