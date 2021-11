Tânia Ribas de Oliveira já entrou definitivamente no espírito outonal, tal como provam os looks que tem usado na apresentação do seu programa das tardes da RTP1 - 'A Nossa Tarde'.

Vestidos, malhas e tons terra foram esta semana as apostas de Tânia Ribas.

Na galeria reunimos os cinco visuais usados pela comunicadora. Espreite as imagens e ajude-nos a escolher qual o melhor.

