Cristina Ferreira arrancou a semana com a escolha de um visual que deixou em destaque as formas do seu corpo... e não passou despercebido.

Como é habitual, a apresentadora partilhou o look nas redes sociais - um vestido azul marinho, com riscas brancas, e um fecho ao centro - e deixou os seguidores encantados.

Pela caixa de comentários, várias reações elogiam a silhueta da estrela das manhãs da SIC.

