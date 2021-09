Por onde passa, não há quem lhe fique indiferente. E assim foi na sua chegada ao Festival de Cinema de Veneza. Sara Sampaio foi uma das celebridades a marcar presença no arranque da 78.ª edição do evento, que decorreu na noite desta quarta-feira, e espalhou elegância na passadeira vermelha.

A portuense posou para as câmaras antes da apresentação de 'Madres Paralelas', o novo filme com Penélope Cruz, e deslumbrou com um vestido maxi preto Armani Privé.

O modelito usado por Sara Sampaio foi lançado na coleção de outono de 2008. Veja em maior detalhe na galeria.

