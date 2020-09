Sabemos que os básicos podem salvar qualquer situação, mas a rainha Máxima elevou a utilização destas peças a um outro patamar.

Na visita ao centro comunitário Thuis West, em Roterdão, deu provas da sua elegância com um visual simples e mais acessível que o normal.

A monarca, de 49 anos, vestiu um top branco da marca espanhola Zara, que está disponível pelo valor de 29,99€, e combinou a peça com umas calças fluídas e uma echarpe que usou como capa, ambas na mesma cor. O look totalmente branco foi rematado com uns stilettos nude.

