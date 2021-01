Ao longo do último ano, a maioria das aparições públicas da rainha Letizia estiveram relacionadas com o combate à pandemia da covid-19, que é ainda uma dura realidade em Espanha. Neste sentido, a monarca adotou a regra de não estrear modelitos, um sinal de solidariedade com todos os que sentem os efeitos da crise económica.

Este hábito acabou, no entanto, por ser quebrado logo no início de 2021 com o aparecimento na Páscoa Militar, a cerimónia que assinala o Dia de Reis.

Apesar de ter reciclado algumas peças do seu look, Letizia apostou numa blusa branca da marca Maksu que, segundo a revista Happer's Bazaar, é uma novidade no seu roupeiro.

A peça destacava-se pelas ombreiras descaídas e a fileira de botões pretos. Recorde na galeria.

