Este domingo, 17 de abril, a família real espanhola teve a oportunidade de visitar o CREADE, um centro de acolhimento que está a prestar apoio a refugiados ucranianos.

A rainha Letizia fez-se acompanhar por ambas as filhas, a infanta Sofia e a princesa Leonor (que apesar de se encontrar a estudar no Reino Unido, está a desfrutar de um período de 10 dias de férias, conforme evidencia a revista Hola!).

Para a ocasião, Letizia - que também se fez acompanhar do rei Felipe VI - escolheu um coordenado preto e branco, conjugado com umas sabrinas em tons de prata. As filhas optaram igualmente por combinações elegantes e simples.

