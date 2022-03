Na manhã desta segunda-feira, 7 de março, os reis Felipe VI e Letizia de Espanha viajaram até Málaga para marcarem presença na inauguração da Tour do Talento e presidirem à atribuição do Prémio de Artes e Letras, da Fundação Princesa de Girona.

Nesta ocasião, como notou a revista Vanitatis, Letizia optou por não reciclar nenhum dos seus modelitos (como é aliás habitual) e decidiu estrear uma nova peça.

Trata-se de um vestido azul marinho, com o estampado de uma flor, da marca Galcon Studio. A monarca combinou a peça com uma carteira branca da marca Furla, no modelo Metropolis, e sapatos pretos.

Veja na galeria.

Leia Também: Rainha Letizia volta à Madrid Fashion Week 12 anos depois