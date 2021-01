Esta quarta-feira, dia 6, os reis Felipe VI e Letizia de Espanha marcaram presença na Páscoa Militar, a cerimónia que assinala o Dia de Reis.

Apesar de Espanha continuar a seguir rigorosas medidas no combate à covid-19, os monarcas não prescindiram desta tradição e, com todas as medidas de segurança, não faltaram às celebrações.

Lado a lado com o marido, uma vez mais Letizia fez da sua discrição o alvo de todas as atenções ao apostar num look básico, em preto e branco, que evidenciou a sua faceta mais elegante.

Confira em maior detalhe na galeria.

