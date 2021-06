Os reis Felipe VI e Letizia começaram o mês de junho com uma visita ao País Basco para a inauguração do Centro Memorial para as Vítimas de Terrorismo.

Para a ocasião, a monarca optou por um vestido escuro, da marca Leyre Doueil, que segundo a Vanitatis foi confecionado no País Basco, sendo esta uma homenagem ao país.

A título de curiosidade, a peça está disponível na loja online da marca pelo valor de 295 euros.

Veja na galeria como o modelito, o primeiro do mês de junho, destacou a silhueta de Letizia.

