Esta sexta-feira, dia 18, os reis de Espanha e as filhas, princesa Leonor e infanta Sofía, presidiram às condecorações da Ordem do Mérito Civil, que tomaram lugar no Palácio Real de Madrid.

O aparecimento da família real foi o grande destaque o dia na imprensa espanhola e um dos detalhes que mais deu nas vistas foi a escolha dos visuais. Isto porque a rainha Letizia e a filha mais nova, Sofía, apareceram a combinar com modelitos em cor de rosa.

A monarca usou um elegante vestido Moisés Nieto, que está disponível na loja online por 390 euros. Já a infanta Sofía surgiu com um ternurento modelito em tweed que combinou com umas sabrinas nude da marca Carolina Herrera.

Além da combinação dos looks, durante a cerimónia de entrega de medalhas mãe e filha demonstraram cumplicidade em vários momentos.

