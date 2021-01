A rainha Letizia esteve, na manhã desta quarta-feira, dia 27, na Federação Espanhola de Doenças Raras, em Madrid, para uma reunião com especialistas. Mais uma aparição pública em tempos de pandemia que não escapou às lentes dos fotógrafos.

A monarca decidiu, ainda assim, primar pela discrição e apostou num visual todo em preto, sem acessórios, e o cabelo liso.

É também de salientar que, tal como tem vindo a ser cada vez mais frequente, Letizia optou por usar um look 'reciclado' - um hábito que reforçou ao longo do último ano em solidariedade com todos os que se veem afetados economicamente pela pandemia.

Veja na galeria.

Leia Também: Rainha Letizia recupera um dos clássicos do seu roupeiro