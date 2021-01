Esta terça-feira, dia 26, rainha Letizia marcou presença numa reunião no Conselho Estratégico do Projeto Mulheres e Engenharia, em Madrid, e elegeu para a ocasião um dos clássicos do seu roupeiro.

Falamos de um conjunto estilo executivo, com padrão xadrez, da marca Hugo Boss. A monarca conjugou-o com uma camisola básica em tom nude e um sobretudo bege, voltando assim a evidenciar o seu gosto por looks intemporais.

Veja em detalhe na galeria.

