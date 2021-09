A semana da rainha Letizia arrancou uma uma visita ao Museu do Prado, em Madrid, para a inauguração da exposição 'Quarenta anos de amizade: doações da Fundação Amigos do Museu do Prado'.

No que toca ao visual, a mulher do rei Felipe VI surgiu com um vestido camiseiro azul, da assinatura de Pedro del Hierro, que estreou em 2019 durante a viagem a Moçambique. Nos pés, usou uns sapatos nude Carolina Herrera.

Uma vez mais, a monarca deu provas da sua elegância com um look perfeito para a meia-estação. Veja em maior detalhe na galeria.

