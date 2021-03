Depois de um ano de ajustes à nova realidade causada pela pandemia da Covid-19, os reis Felipe VI e Letizia de Espanha realizaram a primeira viagem internacional desde que o novo coronavírus deixou o mundo em 'suspenso' e aterraram esta quinta-feira, dia 25, em Andorra.

Na chegada, a monarca espanhola prendeu todas as atenções com o elegante visual que escolheu para a ocasião. Letizia surgiu com um vestido midi vermelho que conjugou com sapatos e clutch no mesmo tom.

A título de curiosidade, o vestido é da marca de fast fashion Massimo Dutti (uma constante no roupeiro da rainha) e Letizia usou-o pela primeira vez no passado dia 16 de fevereiro.

Veja o visual em detalhe na galeria.

