O príncipe Harry participou este fim de semana numa prova de polo com fins solidários. Meghan Markle acompanhou o marido à competição, que aconteceu em Santa Barbara, nos EUA, e deu nas vistas com um visual cheio de elegância.

A duquesa surgiu no evento desportivo com uns calções brancos, blusa preta com padrão às bolinhas e sapatos de salto alto. Para completar o look, adicionou um enorme chapéu preto, de aba larga, que acrescentou glamour ao visual.

A antiga atriz mostrou-se como uma verdadeira diva. Ora veja:

