Esta quarta-feira, a família real da Holanda marcou presença num concerto que assinala os 50 anos da rainha Maxima, que se celebram na próxima segunda-feira, dia 17, e a filha do meio, Alexia, foi um dos destaques da noite.

A jovem, de 15 anos, conquistou todas as atenções com um vestido verde, com folhos e saia de corte assimétrico, da marca francesa Maje. Uma peça perfeita para uma ocasião festiva e que aparece disponível na loja online da marca por 350€.

Alexia conjugou o vistoso modelito com umas sandálias de cunha pretas e optou por levar o cabelo solto.

Ao lado dos pais, das irmãs - Amália, de 17 anos, e Ariana, de 14 -, e da avó, a jovem espalhou elegância e feminilidade. Veja na galeria.

