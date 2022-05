Tomou lugar em Lisboa, esta quinta-feira, 18 de maio, mais uma entrega dos Prémios Executiva, que distingue personalidades femininas mais influentes nas mais diversas áreas, desde a ciência à comunicação.

Este ano foram várias as caras conhecidas que receberam os galardões, de entre ais quais Cristina Ferreira, Rita Pereira e Ana Garcia Martins.

As figuras públicas marcaram presença no evento e não deixaram de destacar os looks nas redes sociais.

Curioso? Espreite abaixo.

'A Pipoca Mais Doce'© Instagram

Cristina Ferreira© Instagram

Rita Pereira© Instagram

Leia Também: Cristina Ferreira arrasa com escolha do look para emissão especial do BB