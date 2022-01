Conseguir a combinação perfeita entre um look prático e elegante é para a grande maioria das mulheres um verdadeiro quebra cabeças. Para a ajudar a encontrar inspiração para este 'problema', reunimos hoje uma galeria com os vestidos favoritos de Tânia Ribas de Oliveira.

Há um motivo para estas serem as peças de eleição da apresentadora, é que todas têm bolsos. Um elemento 'chave' para combinar praticidade e elegância.

"Vestidos com bolsos… os meus favoritos", realçou a apresentadora da RTP ao partilhar no Instagram recentemente o seu look do dia.

Espreite a galeria e inspire-se nas escolhas de Tânia Ribas de Oliveira.

Leia Também: Tânia Ribas de Oliveira brilha com vestido preto intemporal