Kate Middleton foi considerada, pelo site Farfetcth, a segunda personalidade feminina mais bem vestida da Europa e o bom gosto parece ser comum entre a família. A irmã da duquesa, Pippa Middleton, já deu provas do seu estilo em várias ocasiões e recentemente, durante um passeio por Londres, mostrou que não prescinde de um 'must have'.

Falamos de um sobretudo midi, com padrão xadrez, da da marca da 'it girl' britânica Alexa Chung.

Neste look em específico, Pippa conjugou o essencial de outono com peças básicas: calças de ganga pretas, ténis brancos e camisola de gola alta cinzenta às riscas.

Recorde-se que por estes dias também a rainha Letizia deu nas vistas com um visual simples, no qual combinou apenas uma camisola de malha com umas calças de alfaiataria com padrão.

