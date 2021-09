Como é habitual, são muitos e diferentes os looks apresentados na Met Gala. Este ano não foi exceção e as celebridades destacaram-se desde os visuais mais arrojados aos ousados.

Os decotes não faltaram, mas as transparências também não ficaram atrás. Foram várias as figuras públicas que surgiram com looks transparentes, com maior destaque para Kendall Jenner e Zoë Kravitz.

Ao contrário da irmã, Kim Kardashian, que apareceu vestida dos pés à cabeça, a modelo Kendall Jenner optou por um toque mais sexy e 'brilhou' com um vestido transparente Givenchy.

Por sua vez, Zoë Kravitz usou um conjunto Saint Laurent completamente transparente que combinou com as roupas íntimas.

Irina Shayk trouxe à red carpet um toque primaveril com um vestido nude, com flores e transparente, da Moschino. Uma peça que combinou com um corpete que enfatizou as suas curvas.

Por sua vez, Olivia Rodrigo foi uma das celebridades presentes na Met Gala 2021 que também optou por um visual transparente, tendo surpreendido com um look Saint Laurent. A jovem cantora vestiu um macacão de renda, transparente, preto, dando evidência à boa forma.

Já Emily Blunt exibiu a sua elegância num vestido semi-transparente com efeitos de cristal.

Veja todos os visuais na galeria.

Leia Também: Jennifer Lopez desfilou sozinha na passadeira vermelha da Met Gala 2021