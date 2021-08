Foi para o ar no dia 4 de julho 'O Amor Acontece', o novo reality show da TVI, onde semanalmente oito concorrentes emparelhados em quatro duplas tentam encontrar o amor no 'macth' com quem vão partilhar casa. Além das cerimónias de compromisso, transmitidas ao domingo, os telespectadores podem acompanhar o rumo dos acontecimentos ao longo da semana nos diários conduzidos por Mafalda de Castro.

E tem sido precisamente neste segmento que a apresentadora tem dado provas da sua versatilidade no que toca a visuais. Entre conjuntos, vestidos e macacões, Mafalda de Castro já inspirou o público com os mais diversos modelitos ao longo deste primeiro mês de programa.

Confira-os na galeria.

